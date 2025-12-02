FAE Technology, Lanza: vediamo un 2026 molto interessante, M&A per essere più verticali

(Teleborsa) - "Il secondo semestre sta procedendo bene e noi siamo molto soddisfatti; è un semestre di crescita rispetto al primo semestre
e soprattutto è un semestre nel quale andiamo a consolidare definitivamente l'uscita da quello che può essere stato un leggero slow down
che ha intaccato gli scorsi due semestri". Lo ha detto a Teleborsa Gianmarco Lanza, CEO
di FAE Technology
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"Stiamo riprendendo il nostro track di crescita - ha aggiunto - Vediamo un anno 2026 molto interessante, ricco di nuove opportunità
, ricco di nuovi settori e di conseguenza lo guardiamo con positività e con tanta energia".
"L'inserimento nel segmento spazio per noi è di prim'ordine
- ha raccontato Lanza - Da un punto di vista di visione e di strategia rimane incrementale con la visione e il modello organizzativo di gruppo, che infatti consente di aggregare via M&A sia realtà vicine alla tecnologia, che quindi siano verticalizzate per tecnologie, o vicine a segmenti applicativi e quindi verticalizzate per settore".
"Kayser
ci porta con un salto a piedi pari nel settore spazio, con relazioni dirette con tutte le agenzie, e quindi la combinazione tra le capabilities industriali di FAE Technology e l'heritage il record nello spazio di Kayser creano la perfetta combination per affrontare le nuove sfide della new space economy
", ha aggiunto.
"L'elettronica e il modello organizzativo con cui FAE Technology porta l'elettronica del mercato valorizzano la pervasività dell'elettronica come uno dei driver - ha evidenziato Lanza - Noi infatti siamo in grado di servire moltissimi diversi settori. Le telecomunicazioni sono un settore interessante
in cui il business del gruppo sta crescendo
. L'elettrificazione a tutto tondo, quindi dalla generazione alla distribuzione e lo stoccaggio dell'energia sono un altro settore interessante per il gruppo. Lo spazio ovviamente, ma anche tutto il comparto avionica-difesa. Oltre a questo anche il settore industriale, che non è un settore ma è la somma di tanti piccoli settori, nel trend delle macchine connesse ci consentono di fare leva tutta la value proposition di gruppo".
"Per noi la crescita si sviluppa su due canali paralleli quello organico e quello via M&A - ha spiegato il CEO - Operiamo in un mercato, quello italiano, che lo possiamo definire polverizzato, fatto di tante realtà eccellenti ma talvolta verticali e molto piccole, che non hanno gli asset e le spalle per affrontare le sfide
del futuro. Questo è un primo grande ambito interessante per fare un M&A strategico, e dall'altro canto sempre con l'M&A possiamo incrementare la nostra capability di avvicinarci all'applicativo e di conseguenza essere più verticali come fatto con il settore dello spazio".(Foto: Giovanni Ricciardi)