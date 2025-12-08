Mercati cauti. Milano si allinea

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee
, così come a Piazza Affari.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,22% e continua a trattare a 59,35 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +77 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,53%. Nello scenario borsistico europeo Francoforte
avanza dello 0,20%, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 43.435 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 46.123 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,38%); sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,16%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente Banca MPS
, che vanta un incisivo incremento del 4,24%.
Si muove in territorio positivo Buzzi
, mostrando un incremento del 2,34%.
Denaro su Recordati
, che registra un rialzo dell'1,76%.
Bilancio decisamente positivo per Mediobanca
, che vanta un progresso dell'1,51%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari
, che continua la seduta con -2,32%.
Spicca la prestazione negativa di Amplifon
, che scende dell'1,55%.
Fiacca Inwit
, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.
Discesa modesta per Campari
, che cede un piccolo -1,44%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+3,88%), Fincantieri
(+3,23%), Caltagirone SpA
(+2,26%) e Cementir
(+2,18%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Intercos
, che ottiene -2,64%. Juventus
scende del 2,11%.
Calo deciso per GVS
, che segna un -1,66%.
Sotto pressione Piaggio
, con un forte ribasso dell'1,63%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Lunedì 08/12/2025
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
00:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 3.109,5 Mld ¥; preced. 4.483 Mld ¥)
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,3%) Martedì 09/12/2025
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro) Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%).