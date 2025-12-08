Milano 14:52
43.451 +0,04%
Nasdaq 5-dic
25.692 0,00%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 14:52
9.651 -0,17%
Francoforte 14:52
24.083 +0,23%

Mercati cauti. Milano si allinea

Commento, Finanza, Spread
Mercati cauti. Milano si allinea
(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,22% e continua a trattare a 59,35 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +77 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,53%.

Nello scenario borsistico europeo Francoforte avanza dello 0,20%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 43.435 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 46.123 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,38%); sulla parità il FTSE Italia Star (-0,16%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Banca MPS, che vanta un incisivo incremento del 4,24%.

Si muove in territorio positivo Buzzi, mostrando un incremento del 2,34%.

Denaro su Recordati, che registra un rialzo dell'1,76%.

Bilancio decisamente positivo per Mediobanca, che vanta un progresso dell'1,51%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, che continua la seduta con -2,32%.

Spicca la prestazione negativa di Amplifon, che scende dell'1,55%.

Fiacca Inwit, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.

Discesa modesta per Campari, che cede un piccolo -1,44%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+3,88%), Fincantieri (+3,23%), Caltagirone SpA (+2,26%) e Cementir (+2,18%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Intercos, che ottiene -2,64%.

Juventus scende del 2,11%.

Calo deciso per GVS, che segna un -1,66%.

Sotto pressione Piaggio, con un forte ribasso dell'1,63%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:

Lunedì 08/12/2025
00:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
00:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.109,5 Mld ¥; preced. 4.483 Mld ¥)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,3%)

Martedì 09/12/2025
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro)

Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%).
Condividi
```