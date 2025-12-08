Mercati cauti. Milano si allinea

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,22% e continua a trattare a 59,35 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +77 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,53%.avanza dello 0,20%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 43.435 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 46.123 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Guadagni frazionali per il(+0,38%); sulla parità il(-0,16%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,24%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,34%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,76%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,51%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,32%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,55%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,44%.di Milano,(+3,88%),(+3,23%),(+2,26%) e(+2,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,64%.scende del 2,11%.Calo deciso per, che segna un -1,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,63%.Tra ledi maggior peso:00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,5%)00:50: Partite correnti (atteso 3.109,5 Mld ¥; preced. 4.483 Mld ¥)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,3%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%).