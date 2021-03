Ryanair annuncia più voli da Palermo

Ryanair

(Teleborsa) -ha annunciato un, con l’aggiunta di 15 voli settimanali a partire dal mese di giugno 2021. Con l'accelerazione della distribuzione e somministrazione dei vaccini nei prossimi mesi,. L’operativo per l’estate 2021 di Ryanair da e per l’aeroporto di Palermo prevede oltre 200 voli settimanali su 40 rotte. Passano a 24 i voli settimanali su Milano Malpensa (+3), 16 per Bologna e Pisa (+2 su entrambi gli aeroporti), 14 per Treviso (+4), 12 per Torino (+2) e 9 per Verona (+2).Ryanair ha lanciato una campagna di prenotazione, fino alla mezzanotte di sabato 6 marzo, con tariffe a partire da soli 7,99 euro, per viaggi fino a fine marzo 2022. Nel contempo, la compagnia aerea continua a consentire fino a due cambi di data gratuiti su tutte le prenotazioni effettuate prima del 31 marzo 2021 per viaggi da effettuare fino alla fine di ottobre 2021.