Air Serbia festeggia 70 anni di voli diretti con l'Italia

(Teleborsa) - Air Serbia festeggia 70 anni di voli diretti con l'Italia - con le rotte Belgrado-Roma e Belgrado-Milano - a conferma del solido e duraturo legame tra la Serbia ed il nostro Paese.



Dai primi voli dell’ex JAT, la compagnia di bandiera dell'ex Jugoslavia prima e della Serbia poi, fino all’odierna Air Serbia, queste rotte stanno a testimoniare qualcosa di più di un semplice collegamento di trasporto, sono intrecci di culture ed economie che avvicinano i due Paesi.



Il volo diretto tra Belgrado e Roma fu istituito settant’anni fa, il 15 giugno 1956. La Città Eterna è una delle più importanti capitali storiche d’Europa ed occupa un posto di rilievo nella rete di Air Serbia, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di scoprire il ricco patrimonio culturale e lo spirito contemporaneo di entrambe le città.



Air Serbia oggi collega Belgrado con dieci destinazioni in Italia: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Bari, Palermo, Catania, Alghero e Napoli. Negli anni a venire, la compagnia aerea continuerà a sviluppare la propria rete e migliorare la qualità dei servizi offerti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra Serbia e Italia.



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