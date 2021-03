Stellantis, focus degli analisti dopo i conti

Stellantis

(Teleborsa) - Si muove con debolezza il titolo, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,46% allineandosi alle vendite dell'intero listino milanese.All'indomani dei risultati 2020 giudicati "solidi" dall'Amministratore Delegatoe premiati dal mercato, oggi gli analisti mostrano ottimismo verso il. L'ufficio studi diconsiglia "buy" e fissa il target price a 19 euro rispetto ai 13,8 euro delle attuali quotazioni. Stessa valutazione (buy) da parte degli esperti diche alzano il prezzo obiettivo a 18,40 euro dai 17,40 indicati in precedenza. Peril titolo è "overweight" e il target è 18 euro. Dello stesso avviso gli analisti diche rivedono al rialzo le quotazioni a 18 euro da 17 ribadendo la raccomandazione "outperform". Infine,raccomanda "buy" e indica 20 euro come il prezzo obiettivo contro i 18 euro precedentemente segnalati.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,01 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,55. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,47.