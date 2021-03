Appuntamenti e scadenze: settimana dell'8 marzo 2021

Caltagirone Editore

(Teleborsa) -CNEL - Evento istituzionale - Comitato Unico di Garanzia - CUG - in collegamento telematicoTesoro - Comunicazione medio-lungoTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020.CNEL - Evento istituzionale - Mobilità, Lavoro, Imprese. 17° Rapporto Audimob di Isfort - AggiornamentEIA - Pubblica l'outlook sull'energia15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Progetto di Bilancio 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2020Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breveG20 - Framework Working Group Seminar - videoconferenzaTesoro - Asta BOT- CDA: Bilancio consolidato del Gruppo ACEA e progetto del bilancio di esercizio di Acea al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione annuale integrata e bilancio consolidato e del progetto di bilancio d’esercizio della capogruppo al 31 dicembre 2020. I risultati saranno pubblicati l'11 marzo- CDA: Progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Analisi del progetto di bilancio 2020- CDA: Relazione annuale integrata e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, proposta dividendo 2020, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020 e relazione sulla remunerazione 2021- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 e bilancio consolidato- Risultati di periodo- CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione dei risultati dell’esercizio 2020- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziariOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri della Giustizia13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Asta medio-lungo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Esame del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Progetto di bilancio annuale al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione progetto di bilancio 2020 e convocazione Assemblea Soci- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2020- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2020- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del progetto di relazione finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2020 e bilancio consolidato 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa ore 7.30 e conference call ore 13.00 per la presentazione agli analisti dei risultati consolidati al 31 Dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione dei risultati nello stesso giorno- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio Nexi e del bilancio consolidato al 31.12.2020- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: BilancioBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaTesoro - Regolamento BOT- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Audio conference a seguito del comunicato stampa sui risultati 2020- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Bilancio- CDA: Progetto di bilancio al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2020 e del bilancio consolidato del Gruppo Tamburi Investment Partners- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio