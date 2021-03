MIMS aderisce alla campagna #ChooseToChallenge per ridurre gender gap

(Teleborsa) - Nella Giornata Internazionale dei Diritti della Donna il(Mims) aderisce alla campagnaanciata da International Women's Day, il network impegnato a sensibilizzare a livello mondiale sulla parità di genere.Da oggi e per tutta la settimana la, il colore scelto quest'anno per indicare giustizia e dignità.L'8 marzo - si sottolinea - è l'occasione perper superare ilnei diversi contesti, nei luoghi di lavoro e di studio, in famiglia, divario persistente nonostante i passi avanti realizzati. Nel concetto di, trasversale rispetto alle missioni del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza, le politiche perrivestono un ruolo fondamentale, anche considerando che la crisi economica e occupazionale generata dalla pandemia ha colpito in misura prevalente le donne.Nella nuova, le donne devono avere un ruolo di primo piano ed essere messe nelle condizioni di conseguire pienamente i propri obiettivi di vita e professionali.