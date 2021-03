Future USA positivi. Nasdaq in rialzo del 2%

Tesla

(Teleborsa) - Isugli indici a stelle e strisce si muovono in territorio positivo, con il Nasdaq pronto a un deciso rimbalzo dopo la seduta pesantemente negativa di ieri (-2,92%). Con i rendimenti deia 10 anni in calo a 1,54%, gli investitori tornano ache affollano l'indice, molto penalizzati nelle ultime sedute.Il contratto sulè in aumento dello 0,32% a 31.874 punti, quello sulloguadagna lo 0,89% a 3.853 punti, mentre ilè in rialzo dello 2,17% a 12.561 punti.Nella giornata odierna la Camera dei rappresentanti dovrebbe dare il definitivo via libera aldi dollari, dopo via libera (arrivato sabato) del Senato., che in un mese e mezzo ha perso oltre il 30%, è in rialzo di oltre il 5% negli scambi pre-apertura, mentresalgono tutte del due per cento circa.