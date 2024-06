Poco mossa la Borsa americana. Occhi su Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, dopo i dati sull'inflazione negli Stati Uniti, meno vigorosa del previsto che riaccende le speranze di tagli deiprima della fine dell'anno.I mercati sono ora in attesa dei segnali che potrebbero giungere dal direttorio della, nelle comunicazioni di stasera e soprattutto nella successiva conferenza stampa del presidenteIlcontinua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 38.814 punti, mentre, al contrario, l'guadagna l'1,17% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.438 punti. Ottima la prestazione del(+1,5%); con analoga direzione, in denaro l'(+1,22%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,95%),(+1,17%) e(+1,10%). Nel listino, i settori(-1,07%) e(-0,73%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+4,38%),(+2,69%),(+1,59%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,53%.Tra i(+5,34%),(+5,18%),(+4,99%) e(+4,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,61%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,38%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,2 Mln barili; preced. 1,23 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 229K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,2%).