Udir, Consiglio di Stato accoglie l'appello contro il taglio del FUN dei dirigenti scolastici

(Teleborsa) - Ilha accolto l'appellosul ricorso contro il taglio del(Fondo Unico Nazionale dei Dirigenti Scolastici) in sede cautelare. “Bene, ora è possibile riaprire la questione ale restituire a ogni ricorrente 30 mila euro. Ancora una volta, il giovane sindacato dei presidi riesce a riaprire una questione che gli altri sindacati avevano visto archiviare: la restituzione al FUN del 30% delle risorse decurtate illegittimamente da più di un quinquennio e la conseguente maggiorazione della ripartizione delle risorse del salario accessorio", ha dichiarato, presidente dell'associazione dei dirigenti scolastici.Il Consiglio di Stato ha infatti dato ragione all’avv. Udir Nicola Zampieri. L'odierna, a tutela della retribuzione dei dirigenti scolastici, ha annullato la sentenza del Tar Lazio sul difetto di giurisdizione e rimanda la decisione nel merito al Giudice Amministrativo sul gravame proposto."Un’ottima notizia per tutti iche negli anni si sono visti decurtare il proprio stipendio – si legge in una nota – è una battaglia che Udir porta avanti da diverso tempo e che vincerà nelle aule dei Tribunali per riconoscere ciò che contrattualmente è previsto per tutti i dirigenti in servizio per il futuro, viste le nuove immissioni in ruolo del concorso 2017, e per quanto non è stato percepito negli anni passati. I tagli al Fun tra l’altro rendono illegittima la sottoscrizione deiregionali fatta dagli altri sindacati rappresentativi firmatari di contratto, che determina un erroneo ammontare della retribuzione di posizione e risultato".