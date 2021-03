Future USA positivi. A febbraio i prezzi americani rispettano le attese

(Teleborsa) - I future sugli indici a stelle e strisce si muovono in territorio positivo, anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora, grazie al dato sull 'inflazione USA di febbraio che non ha mostrato segnali di surriscaldamento.Il contratto sul Dow Jones è in aumento dello 0,59% a 31.999 punti, quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,50% a 3.892,82 punti, mentre il Nasdaq è in rialzo dello 0,76% a 12.885 punti.Nella giornata odierna la Camera dei rappresentanti dovrebbe dare il definitivo via libera al pacchetto di rilancio da 1.900 miliardi di dollari, dopo via libera (arrivato sabato) del Senato.