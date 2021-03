Mediobanca e Blackrock lanciano fondo per investire in aziende internazionali non quotate

Mediobanca

BlackRock

(Teleborsa) - La divisione Private diPrivate Equity Partners hanno lanciato unche permetterà a clienti ultra-high-net-worth e istituzionali di avere un accesso ad, investendo in partnership con alcuni dei migliori gestori di private equity a livello globale., questo il nome del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano di tipo chiuso a struttura multicomparto, è stato descritto come la prima iniziativa "custom made" di co-investimenti diretti internazionali dedicati a investitori italiani.Mediobanca Private Banking, attiva nelle soluzioni di investimento nei mercati privati internazionali con oltre 1 miliardo di asset investiti attraverso fondi e club deal, metterà a disposizione della clientela Private nuove. Gli oltre 20 anni di esperienza negli investimenti alternativi di BlackRock, che ha all'attivo 9,7 miliardi di dollari impegnati in oltre 220 co-investimenti diretti su scala globale, verranno messi a disposizione della clientela Private di Mediobanca nella selezione delle migliori aziende.In particolare, il focus sarà sue sulle aree geografiche con le migliori prospettive di crescita, come Nord America ed Europa.