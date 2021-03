Vaccini, accordo Commissione-Pfizer/BioNTech per 4 milioni di dosi in più per marzo

BioNTech

(Teleborsa) - Laha raggiunto unconper la fornitura di altridi vaccino contro il Covid-19 che gli Stati membri potranno ricevere nelle. "L'obiettivo è contrastare i focolai di Covid-19 e facilitare la libera circolazione transfrontaliera", si legge in una nota da Bruxelles."Occorre un'azione rapida e incisiva per contrastare le varianti aggressive del virus e migliorare la situazione dei focolai. Sono lieta di annunciare oggi un accordo con BioNTech-Pfizer, che offrirà agli Stati membri la disponibilità complessiva di altri 4 milioni di dosi di vaccino entro la fine di marzo, dosi destinate ad aggiungersi alle consegne programmate – ha dichiarato la Presidente della Commissione,– Si tratta di un sostegno agli Stati membri impegnati a tenere sotto controllo la diffusione delle nuove varianti. L'uso mirato di queste dosi nelle zone in cui sono più necessarie, in particolare nelle regioni frontaliere, contribuirà anche a garantire o ripristinare la libera circolazione delle merci e delle persone. Queste dosi sono essenziali per il funzionamento dei sistemi sanitari e del mercato unico."Nella nota la Commissione si è detta "a causa dello sviluppo di una serie didi Covid-19 nell'UE", nonostante il numero di decessi in diminuzione in tutti i Paesi europei. "Il quadro attuale – prosegue il comunicato – è dovuto in particolare alla diffusione di nuovepiù contagiose. Il vaccino BioNTech-Pfizer si è dimostrato molto efficace nei confronti di tutte le varianti attualmente note del virus della COVID-19". Gliavranno quindi a disposizione 4 milioni di dosi aggiuntive da acquistare, proporzionalmente alla rispettiva popolazione. Tutte queste dosi, che saranno consegnate entro la, si aggiungono alle consegne programmate già concordate tra gli Stati membri e BioNTech-Pfizer, conclude la nota.