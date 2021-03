Enel X apre stazione ricarica ultrafast a Roma. Venturini: "Prima di una lunga serie"

Gruppo Enel

(Teleborsa) - Enel X apre a Roma la prima stazione di ricarica ultrafast cittadina in Italia . Un investimento che si inserisce nell'ambito del progetto Central European Ultra Charging, cofinanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito della call Connecting Europe Facility Transport 2017, che conferma il primato di Enel X () nel settore dei servizi per la mobilità elettrica., ha spiegato l'Amministratore delegato di Enel Xa Teleborsa."Si partirà daidi provincia, in particolare dalle", ha aggiunto il manager, anticipando che "l'obiettivo è agevolare la ricarica dell'auto per chi si sposta sulla mobilità elettrica, che rappresenta il futuro della mobilità su gomma, e quindi a casa, nei parcheggi delle grandi città e, se c'è necessità di ricaricare in tempi molto rapidi, in questo tipo di stazioni"."Queste sono da 350 kilowatt - ha precisato Venturini - sono".