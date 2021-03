Vaccini, AstraZeneca rivede di nuovo al ribasso le consegne verso l'Ue

AstraZeneca

(Teleborsa) -ha ridotto nuovamente la previsione didiall'Unione europea nel primo trimestre. Secondo quanto riportato da Reuters che cita un documento aziendale datato 10 marzo, infatti, ledella casa farmaceutica nel primo trimestre dell'anno ammonteranno a poco più di, 60 milioni in meno di quanto previsto dagli obblighi contrattuali iniziali con Bruxelles e anche 10 in meno di quanto aveva assicurato il Ceoalla fine di febbraio.Immediata la reazione da parte delle autorità europee. "Vedo gli sforzi, ma non i 'migliori sforzi'", ha scritto su Twitter il commissario per l'Industriache ha invitato il consiglio di amministrazione di AstraZeneca di assumersi le proprie responsabilità e fare ciò che serve per adempire agli impegni presi.Continuano nel frattempo leper la casa farmaceutica dopo la decisione di Danimarca e Austria di sospendere la somministrazione dei suoi vaccini a seguito di alcuni episodi che hanno visto l'emergere diin persone immunizzate con le sue dosi. Anche la, infatti, ha deciso di fermare la vaccinazione con AstraZeneca "finché l'Agenzia europea per i medicinali non avrà dissipato con una dichiarazione scritta ogni dubbio sulla sua sicurezza", ha spiegato il premier. "Continuiamo ad attuare il piano di vaccinazione con gli altri due vaccini approvati per l'uso. Ci aspettiamo la consegna di 21.060 dosi di vaccino Pfizer lunedì e 33.600 dosi di Moderna il 19 marzo", ha dichiarato Bogdan Kirilov, direttore esecutivo dell'Agenzia bulgara per i medicinali.Leggera frenata alla campagna vaccinale anche indove le autorità hanno deciso, come misura cautelativa, il ritiro delle dosi rimaste del lotto ABV256, per il quale sono stati segnalati problemi anche in Italia ed in altri stati europei. La responsabile della campagna di vaccinazione, Valeriu Gheorghita, ha riferito che sono 4.257 le dosi incriminate ancora da inoculare che saranno sostituite da quelle di altri lotti. Il primo ministro rumenoha però dichiarato che "la campagna di vaccinazione deve continuare con tutti i tipi di vaccino, monitorizzando eventuali effetti avversi. Non è cambiato nulla, ho fiducia negli specialisti".Dura la risposta, infine, del ministro tedesco della Saluteall'ondata di scetticismo che si è generata intorno al vaccinodi AstraZeneca. "Deploro che sulle basi delle valutazioni attuali alcuni paesi abbiano interrotto la somministrazione di AstraZeneca – ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa a Berlino – Bisogna trovare il giusto bilanciamento fra l'attenzione e il fatto di evitare di suscitare allarme".