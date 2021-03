Geox: forte impatto della pandemia su 2020 con ricavi -33%

Geox

(Teleborsa) - I risultati del 2020 disono stati. I ricavi consolidati si sono attestati a(-33,6% a cambi correnti, -33% a cambi costanti) impattati dalle chiusure temporanee e dalla razionalizzazione distributiva attuata.Si è registrata una forte crescita del(+41%). Il(ebit rettificato) si attesta a(-3,1 milioni nel 2019) impattato dalla riduzione di fatturato dovuta al lockdown soprattutto nel secondo e quarto trimestre.La società ha registrato unaper circa 60 milioni (-15%) con un indebitamento al 31 dicembre 2020 (ante ifrs 16) a -99,8 milioni di euro (+6,5 milioni al 31 dicembre 2019).L'nei mercati e nei canali meno impattati dalle chiusure le vendite comparabili sono positive inda inizio anno. Ildiretto è in ulteriore rafforzamento +72% da inizio anno. Viene proposta all'assemblea l'adozione di un nuovo sistema di long term incentive per il management di tipo stock grant & cash a supporto del raggiungimento degli obiettivi del piano strategico 2021-2023 in via di definizione."Nel corso del 2020 - spiega Geox - quasi un quarto dellacon picchi di chiusure temporanee nel secondo e nel quarto trimestre. Tutto ciò, oltre a determinare un inevitabile e rilevante calo di fatturato e di margine, ha comportato anchelegati all'incremento dei livelli di invenduto, alla chiusura dei negozi, alle difficoltà dei nostri clienti".In questo contesto il Gruppo Geox, hanecessarie a proteggere la liquidità dell’azienda ed i dipendenti, ha(circa 60 milioni di risparmi) ed