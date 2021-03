Appuntamenti e scadenze del 16 marzo 2021

BPER

Confinvest

Elica

Emak

Esprinet

Frendy Energy

Garofalo Health Care

Giglio Group

Irce

Isagro

Matica Fintec

Mutuionline

Openjobmetis

Orsero

Pininfarina

Portobello

Sanlorenzo

Vantea Smart

Zucchi

(Teleborsa) -ENEA - Conferenza stampa online iniziativa "The Italian Innovation" - Il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e i presidenti e rappresentanti di ASI, CNR, ENEA, INAF, INFN e OCS prenderanno parte alla conferenza stampa di presentazione dei video della campagna "The Italian Innovation” - Nuovi format di promozione integrata". Il Presidente ENEA Federico Testa si soffermerà sull’eccellenza delle imprese italiane nel settore della fusione, la nuova frontiera della ricerca per produrre energia sicura e sostenibileFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaEU - Riunione ECOFIN15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Approvazione del progetto di bilancio individuale e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020- CDA: Esame e approvazione del Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Partecipazione alla Pan-European Small/Mid Cap CEO Conference organizzato da J.P. Morgan Cazenove- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2020 e del bilancio consolidato 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Assemblea di Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: BilancioINPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.Certificazione Unica - CU 2021 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente del modello CU 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni per lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020.Tassa vidimazione libri sociali - Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".IVA liquidazione annuale - Versamento dell’imposta relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.