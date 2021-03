Borse asiatiche in buon rialzo. Tokyo chiude positiva

Nikkei 225

(Teleborsa) - Le borse asiatiche hanno vissuto una seduta nel complesso positiva, in scia alla, in attesa delle decisioni delle banche centrali. Si partirà domani con ildella Federal Reserve, poi lae per chiudere la settimana la, che potrebbero far cenno alle nascenti tensioni inflazionistiche e segnalare possibili strette future.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a +0,52%, continuando la scia rialzista di sei guadagni consecutivi innescata martedì scorso, mentre il Topix chiude con un guadagno più forte dello 0,70%. Analoga direzione per(+0,70%).Bene anche le Borse cinesi, conin vantaggio dello 0,50% eche avanza dello 0,63%. Più cauta Taiwan che limita il guadagno nello 0,39%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, viaggia sopra la parità(+0,34%), assieme a(+0,33%), mentre appaiono piatte le borse di(+0,05%),(+0,11%) e(-0,08%).Positiva(+0,77%); sulla stessa tendenza, sale(+0,85%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%.Il rendimento dell'è pari allo 0,10%, mentre il rendimento delscambia al 3,27%.