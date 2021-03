Piazza Affari prosegue positiva con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sfruttando il rialzo messo a segno dai mercati USA ed asiatici, in attesa delle riunioni delle banche centrali, che dovrebbero sostanzialmente confermare gli aiuti all'economia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,195. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.734 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,44% e continua a trattare a 64,45 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +95 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,62%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,76%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,26%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,69%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,72% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 26.457 punti.Sale il(+1,08%); sulla stessa linea, positivo il(+1,43%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,02%),(+1,86%) e(+1,66%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,24%),(-0,51%) e(-0,42%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 3,83%.Brilla, con un forte incremento (+2,67%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,56%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,56%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.del FTSE MidCap,(+12,33%),(+4,63%),(+3,47%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -4,23%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,23%.