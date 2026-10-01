Milano sotto pressione con il resto dell'Europa

Pesano timori tassi e greggio

(Teleborsa) - Piazza Affari resta sotto pressione con le altre Borse europee in un contesto dominato da segnali contrastanti.



Da un lato, gli acquisti premiano i titoli del settore tech dopo le previsioni ottimistiche di Micron Technology , dall'altro lato, continuano a pesare le preoccupazioni per gli elevati rendimenti dell'obbligazionario con il tasso sul Treausury a 10 anni al top dal 2002 e per il rialzo del petrolio con il Brent oltre i 100 dollari al barile.



I dati macro

Resta l'attenzione anche sull'agenda macro, con la crescita del settore manifatturiero statunitense che ha registrato una nuova accelerazione a settembre, sostenuta da un marcato aumento dei nuovi ordini che ha spinto le imprese ad aumentare significativamente la produzione e l’occupazione. Il S&P Global US Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI), corretto per gli effetti stagionali, è salito a 55,9 punti, rispetto ai 53,9 di agosto. Il dato si è mantenuto nettamente al di sopra della soglia di 50 punti, che separa l’espansione dalla contrazione, raggiungendo il livello più alto da maggio 2022.



Sempre oltreoceano, sono scese a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione. Nella settimana al 25 settembre, i "claims" sono risultati pari a 197 mila unità, in calo di 1.000 unità rispetto alle 198 mila della settimana precedente ed al di sotto delle 200 mila unità attese.



Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Negli USA, sostanzialmente stabile l' S&P-500 .



Forex, materie prime, tassi

Seduta in frazionale ribasso per l' euro / dollaro USA , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%. Nessuna variazione significativa per l' oro , che scambia sui valori della vigilia a 4.164,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 91,3 dollari per barile.



Sensibile miglioramento dello spread , che raggiunge quota +94 punti base, con un decremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,51%.



Gli indici

Tra i mercati del Vecchio Continente tentenna Francoforte , che cede lo 0,49%, vendite su Londra , che registra un ribasso dell'1,38%, e seduta negativa per Parigi , che mostra una perdita dell'1,16%.



A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell'1,51%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 53.177 punti.



Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-1,24%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star , che mostra un calo dello 0,39%.



I migliori e i peggiori

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fincantieri (+3,20%) e Prysmian (+1,45%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit , che ottiene -2,97%.



Sotto pressione Banco BPM , che accusa un calo del 2,89%.



Scivola Mediobanca , con un netto svantaggio del 2,83%.



In rosso BPER Banca , che evidenzia un deciso ribasso del 2,76%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Reply (+6,22%), Juventus (+2,59%), Revo Insurance (+1,00%) e Safilo (+1,00%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank , che continua la seduta con -8,84%.



Spicca la prestazione negativa di Banco Desio , che scende del 6,93%.



Crolla NewPrinces , con una flessione del 6,91%.



Vendite a piene mani su Intercos , che soffre un decremento del 4,14%.

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