Elettra Investimenti, l'azionista di maggioranza vende: obiettivo delisting

Elettra Investimenti

(Teleborsa) - L'azionista di maggioranza di, holding quotata all'AIM Italia che realizza iniziative nel settore energetico, ha deciso di cedere il controllo della società, in un'operazione finalizzata aldella stessa., azionista di controllo, ha infatti sottoscritto un accordo vincolante con, società attiva nel settore del teleriscaldamento urbano.B Fin venderà 3.146.683 azioni (81,90% del totale delle azioni emesse dalla società) a, più eventuali 0,85 euro a titolo di earn out, si legge in una nota. B Fin venderà quindi 2.618.434 warrant (70,58% del totale dei warrant emessi dalla società) a 0,75 euro l'uno, più eventuali 0,85 euro a titolo di earn out e farà quanto in suo potere per acquistare (e successivamente rivendere) ulteriori azioni ordinarie e/o warrant Elettra agli stessi prezzi.L'operazione sarà portata a termine con, società di nuova costituzione controllata al 100% da Cogeninfra. Orizzonte Uno sarà quindi tenuta asulle azioni ordinarie e sui warrant Elettra residui, con obiettivo il delisting di Elettra Investimenti da Piazza Affari.L'accordo prevede che B Fin reinvestirà in Orizzonte Uno parte dei proventi derivanti dalla vendita delle azioni e dei warrant, in un ammontare pari al 10% del capitale sociale della nuova società e chedi Elettra Investimenti per almeno 5 anni.