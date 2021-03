Wall Street vira in positivo dopo la FED. Dow aggancia soglia 33mila

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

beni industriali

materiali

utilities

DOW

Caterpillar

Boeing

McDonald's

Walgreens Boots Alliance

Visa

Cisco Systems

Wal-Mart

Micron Technology

Ebay

Tesla Motors

Tripadvisor

Moderna

Twenty-First Century Fox

Discovery

Mattel

(Teleborsa) - Wall Street recupera dai minimi e si porta in positivo con il, che ha toccato un nuovo record di 33.000 punti grazie al sostegno offerto dalla FED e dal Presidente Jerom Powell che ha escluso rialzi dei tassi fino al 2023. Sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 3.978 punti.Buona la prestazione del(+0,79%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,42%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,66%),(+0,97%) e(+0,94%). Il settore, con il suo -1,46%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+4,38%),(+2,95%),(+2,44%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,05%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Al top tra i, si posizionano(+3,90%),(+3,47%),(+3,27%) e(+3,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,97%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,47%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,38%.In caduta libera, che affonda del 3,08%.