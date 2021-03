(Teleborsa) -dell'sul vaccinosospeso in via cautelativa in diversi paesi europei dopo che erano state segnalate presunte reazioni avverse, è arrivato pochi minuti dopo le 17. "E' un. Così, Direttore esecutivo di EMA, argomentando ilal vaccino, precisando anche che saranno lanciatiriguardo agli eventi avversidopo la vaccinazione e approfondireIl Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell'Ema "è giunto a unache questo è un vaccinoe ie ospedalizzazioni superano iha ulteriormente dettagliato sottolineando che gli esperti hanno anche concluso che "il vaccino non è associato a un"Molti Stati membri stanno aspettando il risultato di questa revisione sulla sicurezza" del vaccino AstraZeneca, "hanno indicato che ciò che l'Ema fa dal punto di vista scientifico è molto importante per loro per prendere una decisione su come continuare con le vaccinazioni. Oggi stiamo mantenendo la nostra promessa", ha aggiunto Cooke. "Laè di giungere a una conclusione circa il fatto che iin modo che possano prendere una, ha detto."Fino a ieri sono stati segnalati ssu quasiha detto la dottoressapresidente del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) dell'Ema, sottolineando che i casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZenecaa quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata. I benefici del vaccino di AstraZeneca, dunque, continuano ad essere molto superiori ai rischi e la Commissione sulla sicurezza dell'Ema non ha trovato prova diStraus ha anticipato che il foglietto illustrativo del vaccino AstraZenecaè importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di