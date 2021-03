Lagarde, BCE continuerà a sostenere economia con "misure appropriate"

(Teleborsa) - "Lacontinuerà a ottemperare il suo. Lo ha detto la Presidente, al termine del suo intervento introduttivo all'audizione trimestrale al Parlamento europeo.Lagarde ha ribadito che a fronte del rischio che l'aumento dei tassi sui titoli di Stato inneschi unnon voluto delle condizioni di finanziamento nell'area euro, lacon il suo programma anticrisiLa visibilità di questa accelerazione risulterà dai dati su un orizzonte di tempo più prolungato rispetto ai dati settimanali del PEPP che risentono, ha avvertito, delle distorsioni dovute ali acquisti compensativi per il rinnovo deiQuantolasi attendenel corso del 2021, dopo l'aumento causato da fattori transitori. Ma si attende che questi elementi "si attenuino all'inizio del prossimo anno", ha aggiunto Lagarde che ha ribadito un messaggio. "I sostegni di Bilancio non vanno ritirati prematuramente", ha detto. "Una delle maggiori differenze che vediamo in questa crisi, è che le misure monetarie e di bilancio stanno lavorando in tandem e in sincrono. E non è solo sulle misure di bilancio - ha notato - ma", ad esempio sullaLa Presidente ha anche riferito che la Banca Centrale Europea si attende che, pari al meno 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti. Lagarde ha osservato che se da un lato il rimbalzo della domanda globale e le misure espansive addizionali prese da alcuni Paesi (Usa) stanno sostenendo anche la crescita dell'area euro, dall'altro, all'opposto, il livelli di contagi da Covid, la diffusione di nuove varianti e le continue misure restrittive frenano l'attività. Il bilancio dei rischi, positivi e negativi sulle prospettive economicaall'ipotesi di "cancellazione " del debito pubblici detenuti dall'istituzione monetaria definita da Lagarde