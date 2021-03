Petrolio in calo del 4%. Peggior giornata da novembre

(Teleborsa) - I prezzi delsono in calo di circa il 4%, facendo registrare la loro peggior giornata dallo scorso novembre. Tra le cause della diminuzione ci sono l', con la variante inglese che è ormai diventata predominante, e locon AstraZeneca.Ilscambia in ribasso del 3,9% a 65,35 dollari al barile (aveva sfondato quota 70 due settimane fa) mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate () è in calo del 4% a 61,86 dollari al barile (viaggiava oltre quota 66 fino a settimana scorsa).