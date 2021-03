USA, richieste sussidi disoccupazione aumentano inaspettatamente

(Teleborsa) - Aumentano inaspettatamente le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 12 marzo, i "claims" sono risultati pari arispetto al dato della settimana precedente di 725.000 (712.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per richieste in calo fino a 700 mila.I numeri, che continuano a mostrare licenziamenti a un ritmo di gran lunga superiore a quello pre-pandemia, sembrano supportare la valutazione delladi un alto livello di, nonostante diversi Stati stiano eliminando le restrizioni imposte in precedenza e l'avanzamento della campagna vaccinale.Ladelle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata ain calo di 16 mila unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (762.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 6 marzo febbraio, ledi sussidio sono scese a 4.124.000, con una contrazione di 18 mila unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (4.142.000).