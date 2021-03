Aggiornamento III fascia Personale Ata, Pacifico: "Assistenza e consulenza straordinaria del sindacato"

(Teleborsa) - "L'ultimo provvedimento del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi è il decreto n. 50 del 3 marzo 2021 pubblicato oggi sull'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale Ata. È importante, per i 2 milioni di cittadini che si apprestano a fare la domanda di primo inserimento, essere in possesso delle credenziali del sistema Spid, personale che si aggiunge a 1,5 milioni già inseriti nel precedente aggiornamento triennale". È quanto ha sottolineato ilnel corso seminario odierno, sulla legislazione scolastica, organizzato per Verbania e Vercelli."Anief – ha fatto sapere Pacifico – aprirà sportelli straordinari in presenza e da remoto di assistenza sindacale per la compilazione della domanda e già lunedì organizzerà un webinar di presentazione delle domande, del decreto stesso e della tabella di valutazione dei titoli insieme a Eurosofia".