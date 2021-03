FNM, utile netto quasi stabile nel 2020

FNM

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2020 con un, quasi stabile (-0,9%) rispetto ai 22,9 milioni di euro del 2019. In un anno caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, che ha avuto profondi impatti sulle abitudini di vita e sulla mobilità, il Gruppo è riuscito ad adattare progressivamente il servizio alla domanda, alle disposizioni sanitarie e ai divieti di circolazione, garantendo la continuità del servizio in condizioni sicure.Fra le misure volte a contenere l'impatto economico, si segnalano quelle volte ad attuare una diversificazione dei settori in cui opera il Gruppo e quelle volte a contenere i costi, unitamente agli interventi governativi di sostegno a favore dei settori più colpiti dalla pandemia, tra cui quello del trasporto pubblico.sono ammontati arispetto ai 300,6 milioni di euro del 2019, mentrerettificato si è portato ae l'EBIT a 26,4 milioni (-12,9%). I costi operativi hanno rilevato un decremento netto pari 7,8 milioni di Euro (-7,4%) principalmente per effetto dei minori costi legati al carburante, ai subaffidi degli autobus a terzi e alle spese per dipendenti.Il risultato delle società collegate (valutate ad equity) è positivo per 2 milioni di euro, in riduzione rispetto agli 8,0 milioni di euro al 31 dicembre 2019, per effetto principale del risultato della partecipata Trenord.Larettificata al 31 dicembre 2020 èrispetto a un saldo positivo di 39,9 milioni di euro al 31 dicembre 2019, in peggioramento di 83,6 milioni di euro a causa del pagamento della prima tranche per l’acquisto della partecipazione del 13,6% di Milano Serravalle – Milano Tangenziali dal Gruppo ASTM.