Poste, piano Sustain & Innovate: vede utile 2024 a 1,6 miliardi

Poste Italiane

(Teleborsa) - Dopo gli obiettivi raggiunti dal piano Deliver22,presenta ilche "prosegue nel percorso di crescita sostenibile e profittevole".Il gruppo guidato da Matteo Del Fante punta ad unrispetto al 2020 e annuncia una politica dei dividendi "chiara e competitiva": una cedola in aumento del 35% nell'arco di piano.Tra gli altridi gruppo al 2024 Poste vede anche ia 12,7 miliardi "con un tasso annuo di crescita (CAGR) del 3% (2019 - 2024), grazie al contributo di tutti i segmenti di business". Ilè atteso a 2,2 miliardi (da 1,5 miliardi nel 2020) trainato "dall'efficienza operativa".Con il nuovo piano, Poste Italiane stima unaa 615 miliardi nel 2024 (569 miliardi nel 2020), "supportate dall'evoluzione del mix di prodotti di investimento". La spesa per investimenti raggiungerà il "livello record di 3,1 miliardi, tra il 2021 e il 2024, a sostegno della trasformazione, con oltre il 60% degli investimenti aventi caratteristiche ESG". Laè stimata stabile nel segmento Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione: da -1,9 miliardi nel 2020 a -1,8 miliardi nel 2024, con la generazione di cassa operativa a sostegno degli investimenti e della distribuzione dei dividendi.A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia," - affermadi Poste Italiane nel commentare i risultati -. Le nostre persone si sono dimostrate essenziali per il nostro successo e continueremo ad investire su di loro". Siamo orgogliosi - aggiunge - del nostro ruolo chiave nel piano di vaccinazione nazionale, con circa 2 milioni di dosi di vaccino già consegnate, a sostegno dell'Esercito Italiano, grazie alla nostra piattaforma tecnologica nativa su cloud".