Diritti umani, è guerra di sanzioni tra Occidente e Cina

(Teleborsa) - Sale la tensione tra l'Unione europea e la Cina e si allontana la possibilità di un voto positivo sull'accordo sugli investimenti Ue-Cina all'Eurocamera. Ad aprire lo scontro è stato, nella giornata di oggi, il via libera da parte dei, riuniti in presenza, allecolpevoli di. Un provvedimento che ha scatenato la reazione di Pechino con massicce contromisure contro eurodeputati, organi istituzionali e think tank europei.Nel dettaglio i ministri degli Esteri dell'Ue hanno approvato l'inserimento di quattro leader e un'entità della regione cinese dello Xinjiang nell'elenco delle sanzioni per violazioni dei diritti umani istituito nel dicembre 2020. A essere colpiti sono stati l'ritenuto l'architetto del programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala; il, l'organizzazione economica e paramilitare statale dello Xinjiang, anch'essa sanzionata, ritenuto responsabile del ricorso sistematico, da parte dell'Xpcc, a uiguri e altre minoranze etniche come manodopera forzata; il; e ilLe sanzioni consistono nel divieto di viaggiare nell'Unione e nel congelamento dei beni detenuti nell'Unione europea. Una decisione, quella dei 27, appoggiata anche dache hanno condiviso le stesse sanzioni contro la Cina. Glihanno, invece, sanzionato solo due dei quattro funzionari cinesi individuati dagli europei.Atti di fronte ai quali il Dragone non è rimasto impassibile. "La Cina – si legge in una nota – si oppone e condanna con forza le sanzioni unilaterali decise oggi dall'Ue a carico di persone ed entità cinesi rilevanti, citando le cosiddette questioni relative ai diritti umani nello Xinjiang". Ilha annunciato cheche danneggiano gravemente la sovranità e gli interessi della Cina e diffondono maliziosamente menzogne e disinformazione". Tra i sanzionati figurano glitedeschi; il francese; il bulgaro; e la slovacca, in prima linea nella lotta contro le violazioni degli uiguri. Al centro della rappresaglia cinese anche, tra cui l', un'istituzione danese guidata dall'; il, un organo che riunisce gli ambasciatori degli Stati membri a Bruxelles che ha preparato le sanzioni; la; il. I soggetti e le loro famiglie non potranno entrare in Cina, a Hong Kong o a Macao. Inoltre, le società e istituzioni a essi collegate subiranno restrizioni per gli affari con la Cina."Le sanzioni della Cina contro i deputati al Parlamento europeo, la sottocommissione per i diritti umani e gli organi dell'Ue sono inaccettabili e avranno delle conseguenze – ha affermato il–. Le sanzioni hanno colpito eurodeputati e organi del parlamento europeo per avere espresso delle opinioni nell'esercizio del loro dovere democratico. I diritti umani sono diritti inalienabili"."Le ritorsioni della Cina nei confronti dell'Unione europea per le sanzioni a quattro funzionari e a un'entità per le violazioni dei diritti degli uiguri sono deplorevoli e inaccettabili. Non ci sarà nessun cambiamento nella determinazione dell'Ue nella difesa dei diritti umani – ha assicurato l'al termine del Consiglio Esteri dell'Ue –. Vogliamo che la Cina si impegni sul tema dei diritti umani e smetta di essere conflittuale".In serata l'Unione europea – come ha fatto sapere la– ha espresso apprezzamento riguardo alla decisione di Canada, Regno Unito e Stati Uniti di imporre "sanzioni contro i responsabili di violazioni e abusi dei diritti umani contro gli uiguri nella regione cinese dello Xinjiang, a integrazione delle sanzioni dell'Ue". Questa azione coordinata, prosegue il commento dell'istituzione guidata dall'alto rappresentante Josip Borrell, "mette in evidenza il nostro impegno collettivo per i diritti umani e aumenta il suo effetto".