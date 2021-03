Covid, Regno Unito: a Londra oggi il voto sul divieto di viaggi non essenziali all'estero

(Teleborsa) - Ilsta valutando la possibilità di imporre per legge ildiall'estero. Se la norma oggi verrà approvata, dal prossimo 29 marzo le multe per i trasgressori che usciranno dal Paese senza un valido motivo – necessità. salute o lavoro – arriveranno fino a. La misura è inclusa all'interno di un pacchetto di provvedimenti anti Covid che dovrebbero essere attive nel Paese fino alla fine di giugno. Il divieto varrà solo per l'ma secondo quanto ha riportato Reuters anche Scozia, Galles e Irlanda del Nord potrebbero a breve accogliere misure simili.La notizia ha colpito in particolar modo leche nella giornata di lunedì hanno perso terreno in borsa sia oggi in apertura che nella giornata di ieri quando la norma è stata presentata a Westminster. "Stiamo assistendo a questa terza ondata in crescita in alcune parti d'Europa e stiamo anche assistendo a nuove varianti ed è molto importante proteggere i progressi che siamo stati in grado di fare qui nel Regno Unito", ha dichiarato il ministro della salutea Sky News.