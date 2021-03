Pirelli, Tronchetti Provera nomina Giorgio Bruno deputy-CEO

Pirelli

(Teleborsa) - L'executive vice Chairman e CEO di, Marco, ha proposto la nomina, a suo diretto riporto, di, "al fine di supportare l'esecuzione del piano industriale che verrà presentato al mercato il prossimo 31 marzo 2021", si legge in una nota.Giorgio Bruno è uno storico manager Pirelli, nella quale è entrato nel 2008 come responsabile del corporate development e dei business diversificati. Nel 2013 è diventato presidente esecutivo di, curandone il turnaround e la successiva cessione a un fondo, mentre nel 2017 è diventato chairman di(società nata dal business industrial di Pirelli) e nel gennaio 2018 anche CEO, gestendo il turnaround della società.Della proposta, condivisa con il, è stato informato il consigliere Angelos Papadimitriou, la cui conferma era prevista all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, il quale ha comunicato di ritirare la propria candidatura alla carica di consigliere, per consentire l'attuazione della nuova nomina.Marco Tronchetti Provera proporrà il prossimo 31 marzo al CdA di invitare l'assemblea deglia nominare Giorgio Luca Bruno quale consigliere e, una volta nominato consigliere, che assuma la carica di Ddeputy-CEO. Fino ad allora Bruno continuerà a supportare le attività industriali di Prometeon Tryre Group, di cui oggi è AD.