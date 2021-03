Smart Home, Josi (TIM): "Nuova rivoluzione della commessione"

TIM

(Teleborsa) - "con la sua connessione trasporta parole, dati e non solo. Ci stiamo evolvendo per vivere al meglio dove si vuole e rendendo le nostre case delle scatole di magia". Lo ha detto, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, all'evento di presentazione del primo Rapporto "Smart Home, Internet of Things nelle case italiane" elaborato dal Centro Studi TIM."Nel ventunesimo secolo - ha affermato - siamo entrati in quella che è laStiamo costruendo case abilitate a far parlare tra di loro quei beni e quegli oggetti di servizio che in precedenza vivevano in forma unitaria il loro ruolo. Oggi si apre una stagione in cui questi, e completano la nostra vita quotidiana ottimizzandola e portandola a livelli che ancora non riusciamo a immaginare, perché la cosa straordinaria di questa cavalcata è che è chiaro il punto di partenza, ma scopriremo solo giorno dopo giorno le novità"."Nel mondo della sociologia dei consumi privatiche hanno guardato alla casa. - ha spiegato Josi - La prima, a cavallo del diciottesimo secolo, è stata la rivoluzione dell'acqua, ossia degli, mentre la successiva è stata quella nel ventesimo secolo degliche ha dato vita a una catena di nuovi servizi inimmaginabili al tempo della diffusione di questa possibilità".