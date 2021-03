Smart Home, Nardello: "Grandi potenzialità, TIM giocherà ruolo primo piano"

TIM

(Teleborsa) - "La ricerca sulla, che abbiamo elaborato con il Centro Studi TIM, evidenzia come la disponibilità di una casa intelligente, connessa con la banda ultralarga e dotata dei moderni dispositivi di domotica, non solo rende più comoda e sicura la vita di chi vi abita ma contribuisce asupportando anche ladel Paese". Così, Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer di, in occasione della presentazione del primo rapporto "Smart Home, Internet of Things nelle case italiane" elaborato dal Centro Studi TIM."Si tratta di un- ha affermato il manager - che stimiamoin pochi anni in Italia, fino a superare il miliardo di euro entro il 2023"."Con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei clienti, vogliamo porre l’accento sullnella convinzione che la connettività sia un abilitatore di servizi, applicazioni e tecnologie. La smart home rappresenta un banco di prova fondamentale per questo mercato e".