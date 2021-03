Vaccini in azienda e più dosi, Governo prepara lo sprint

(Teleborsa) - "Avremogià a fine mese e poi aspettiamoper il". Lo avrebbe detto il ministro della Salute,nel corso dell'incontro su vaccini e aggiornamento delnei luoghi di lavoro cui partecipano il collega di Governoe i rappresentanti delle parti sociali.Secondo fonti che partecipano all'incontroavrebbe sottolineato che tra iel secondo trimestre "ci saranno le prime dosi di, che è unche avrà sul piano della logistica unSperanza avrebbe aggiunto che nel nuovo piano presentato nellale fasce anagrafiche saranno un elemento guidante nei prossimi mesi e cheriguardano la popolazioneIl Ministro ha anche detto che "ieri sono state somministratei. E' un dato in crescita". Imperativo categorico adesso,"Adesso è fondamentale accelerare per completare la vaccinazione degli- ha aggiunto - per i successivi passi dellalavoriamo al coinvolgimento delle strutture produttive in grado di garantire i necessari standard di sicurezza".Nel corso dell'incontro, il Ministro del Lavoroha comunicato che nelle "prossime settimane saranno definiti i requisiti minimi essenziali per le vaccinazioni nei posti di lavoro"."In seguito agli incontri tecnici tra Ministero della Salute, struttura commissariale e Inail possiamo riassumere alcuni punti - ha affermato - il quadro complessivo di riferimento sarà dato dal piano vaccinale che è coordinato dal Commissario straordinario Figliuolo. Noi stiamo pensando a come valorizzare le potenzialità del tessuto produttivo e dei luoghi di lavoro per consentire che siano utilizzati per la vaccinazione. E questo naturalmente, come è ovvio, per rendere il più possibile capillare la, rispettando le priorità che sono individuate dal piano strategico nazionale del Ministero della Salute. La prima questione che si è posta è quella di definire i requisiti minimi essenziali, che consentono di realizzare le condizioni di, e che siano in coerenza con i requisiti che sono gia' previsti per i percorsi ordinari".Orlando ha poi sottolineato che "saranno oggetto di confronto con le Regioni e le Province autonome per arrivare a un documento condiviso e idi adesione delle aziende agli standard, devono invece essere definite in linea di diritto, da sottoporre alleIl Ministro del Lavoro ha aggiunto che "abbiamo pensato a unche consenta alla singola azienda, o più aziende assieme, di aderire senza prevedere il requisito minimo di carattere dimensionale. Tuttavia, la campagna potrebbe essere più agevole, articolandola per le aziende medie, quelle frae le aziende di grandi dimensioni, quelle fra i 250 e più dipendenti. Le ultime infatti essendo più strutturate, avrebbero una maggiore capacità di rispettare gli standard minimi di agibilità".La campagna avrà un arco temporale molto ridotto, sulla base di un meccanismo adesione da parte delle imprese senza prevedere un requisito minimo dimensionale. Sarà definito uno standard per le adesioni, mentre per le piccole imprese si può immaginare forme di aggregazione, l'utilizzo spazi Inail e unità mobili. Lain quanto più di otto decessi su dieci riguardano gli ultrasettantenni (6 su 10 oltre gli 80 anni e 2,5 su 10 nella fascia 70-79 anni).Quello di oggi è stato unverso la definizione di un protocollo che consentirà di fare le vaccinazioni sui luoghi di lavoro", ha detto Orlando dando appuntamento al 6 aprile quando "ci rivedremo per iniziare questo percorso per attivare questo canale di vaccinazione che sarà parallelo a quello delle strutture territorialie, quindi, di andare avanti con