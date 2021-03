Positiva Wall Street spinta da titoli energetici e finanziari

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,44%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.925 punti. Guadagni frazionali per il(+0,2%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,37%).Il settore bancario festeggia la decisione della FED di rimuovere leper le banche americane a partire da luglio. Il buon andamento della, con Biden che ha promesso di arrivare a 200 milioni di vaccinati entro i primi 100 giorni del suo mandato, spinge i titoli ciclici.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,20%),(+0,83%) e(+0,75%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,33%),(+1,23%),(+1,04%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,91%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%.Al top tra i, si posizionano(+2,26%),(+2,16%),(+1,82%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,39%.Crolla, con una flessione del 3,12%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,03%.scende dell'1,89%.