Alitalia, Zeni: 2020 anno drammatico. Ristori limitati e lenti

(Teleborsa) - "Il, ha determinato una paralisi dellal'ordine di grandezza è del -90% dall'inizio della pandemia questo ha fatto si cha abbiamo subito un calo dei ricavi di. Lo ha detto il direttore generale dial convegno Rilancio del trasporto aereo nel mondo post Covid organizzato dalla senatrice M5s Giulia Lupo. "Nella settimana appena conclusa la società PWC ha finito l'asseverazione dei nostri numeri", ha spiegato Zeni, aggiungendo che il "è risultato purtroppoche è".Zeni rileva che "che è diventata quasi un, senza dei". "E su questo devo dire che Alitalia ha superato quest'anno usufruendo di un aiuto tra i più bassi in Europa - ha detto -: ha ricevuto ristori per 9 euro per posto offerto, mentre altri concorrenti europei ne hanno ricevutiE non solo ne abbiamo ricevuto in maniera limitata, ma anche con grande lentezza: se pensate che oggi stiamo ancora aspettando quelli divi dà l'idea del grado diViene poi fornito "qualche numero sulche è stata l'immagine con cui viene etichettata laQuesta azienda dal. Di questi i questi ha già restituito la metà, 645 milioni, pagando imposte e tasse". "Inoltre ha versato un icirca 1,3 di pagamenti agli aeroporti, più di 330 milioni all'ente del traffico aereo, oltre 1 miliardo di retribuzione nette ai dipendenti. E oltre ad aver fatto affluire nelle casse dei fornitori nazionali oltre 2,6 miliardi, ha generato un indotto indiretto di 19 miliardi. Quindi - ha concluso Zeni - ho visto soldi pubblici spesi molto peggio di questoper tutto quello che ha innescato:ne hail giudizio sulle richieste di"Trovo questo approccio di ricerca della discontinuitàha detto Zeni. "Quando sono arrivato qui avevamo 113 aerei, non conosco nessuna norma che dica che la discesa da 113 a 93 aere non soddisfi un requisito di discontinuità", ha osservato. ". Noi certotà", ha rilevato, evidenziando le limitazioni imposte negli anni da Bruxelles. "Quando oggi sento che vogliono imporre senza nessun confronto il rilascio di slot, chiesti come dei remedy in situazioni di rafforzamento competitivo, loNel frattempo, i Sindacati riferiscono che i dipendenti disono ancora in attesa deglidel mese di marzo. Le retribuzioni avrebbero dovuto essere pagate sabato scorso. Il 26 marzo è arrivato il semaforo verde della Commissione europea ai 24,7 milioni di euro per compensare i danni derivanti dall'impatto della pandemia tra il primo novembre e il. Al momento, riferiscono le stesse fonti, nessuna comunicazione da parte di Alitalia. In programma, per ill'incontro tra organizzazioni sindacali e la terna commissariale di Alitalia, slittato più volte.Domani, 30 marzo dalle 9:30, a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico manifestazione di tutti lavoratori Alitalia e Cityliner. A organizzarla unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo persull'anticipo della