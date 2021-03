Torino Airport riparte con 58 collegamenti estivi

(Teleborsa) -ha presentato l'operativo dell'che prevede, di cuiin termini di frequenze settimanali rispetto all'estate 2019) eA garantirli sonoIn quattro opereranno verso lacon i collegamenti per; lo stesso numero che servirà gli aeroporti siciliani (Catania, Palermo, Trapani, Lampedusa e Pantelleria);i vettori che voleranno verso Bari e Brindisi.Leda Torino per il periodo estivo sono: Olbia e Palermo di; Cagliari, Lamezia Terme e Napoli, operate da; Bari e Palermo diOlbia operata daA livello internazionale, dal 7 luglio 2021 saranno disponibili i collegamenti per Mykonos e Palma di Maiorca dintroduceil volo per Lviv in Ucraina e Wizz Air quello per Bacau in Romania.