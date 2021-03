Sostravel, pandemia pesa su conti 2020. Perdita di 1,9 milioni

Sostravel

(Teleborsa) -, società attiva nei servizi di informazione per i passeggeri aeroportuali e quotata su AIM Italia, ha chiuso il 2020 con. L'EBITDA è stato pari a -855 mila euro, in peggioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2019 pari a -126 mila euro., in aumento rispetto ai -1,2 milioni di euro del precedente esercizio.Laè positiva (cassa) e pari a 456 mila euro, ma in riduzione rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2019 e pari a 1.222 mila euro principalmente per il supporto delle perdite operative per circa 920 mila euro."Il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti, seppur colpiti duramente dalla pandemia, abbiamo avuto il coraggio di investire e costruire il, unico nel suo genere", ha dichiarato, presidente e AD.