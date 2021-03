Hyle Capital Partners entra nel capitale di Manuzzi

(Teleborsa) -, attraverso il proprio fondo “Finance for Food One”, è entrato nel capitale di, uno dei principali operatori italiani attivi nel mondo della frutta secca. L’obiettivo è quello di affiancare i due fondatori, Aurelio Manuzzi e Fabio Barbieri in un progetto di sviluppo e managerializzazione."Il progetto di sviluppo di Manuzzi con il supporto di Hyle e la spinta di unaprevede una decisa accelerazione della crescita sul mercato e il conseguente rafforzamento della posizione di Manuzzi all’interno delle maggiori catene dellain Italia, con la previsione di raddoppiare il fatturato dell’azienda nell’arco dei prossimi 5 anni", si legge in una nota.“Siamo orgogliosi di annunciare la nostra prima operazione del fondo ‘Finance for Food One’ partendo da un progetto di build up in un mercato in forte crescita e rapida espansione, affiancando due imprenditori di successo in un nuovo percorso di sviluppo e di rafforzamento del management team”, ha dichiarato, AD di Hyle.“Gli importanti risultati ottenuti grazie al lavoro svolto nei 15 anni di storia di Manuzzi srl rappresentano il miglior trampolino di lancio verso traguardi ancora più ambiziosi. Siamo felici di intraprendere con entusiasmo e grande motivazione questo nuovo entusiasmante percorso assieme a Hyle Capital Partners", hanno aggiunto