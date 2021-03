ReeVo sbarcherà a Piazza Affari il 6 aprile. Capitalizzazione di 36 milioni

(Teleborsa) -, PMI innovativa specializzata in soluzioni e servizi cloud, sbarcherà a Piazza Affari il2021. Oggi Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alla quotazione su AIM Italia. Nell'ambito del collocamento sono state offerte in sottoscrizione 714.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale. Il prezzo di offerta è stato fissato in, per una raccolta complessiva diLa domanda complessiva, circa 5,5 l'offerta, è pervenuta da investitori qualificati e istituzionali, italiani ed esteri, sottolinea la società in una nota. Alla data di inizio delle negoziazioni ladi mercato ed il flottante previsti di ReeVo saranno, rispettivamente, pari a circaed al 16,15% del capitale sociale della società."L'ammissione ad AIM Italia rappresenta un traguardo di cui siamo molto orgogliosi e che corona un lungo percorso di crescita - ha commentato- Lo consideriamo anche l'inizio di un percorso di sviluppo, volto ad affermarci come leader in Italia nella gestione ed erogazione dei servizi in Cloud, Hybrid Cloud e di Cyber Security".