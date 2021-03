USA, a marzo gli occupati nel settore privato aumentano a ritmo più alto da settembre

(Teleborsa) - Cresce al ritmo più alto da settembre 2020 l'occupazione negli Stati Uniti a marzo. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un, dopo i 176 mila del mese precedente (dato rivisto al rialzo da una stima iniziale di 117 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento più marcato di circa 550 mila unità.É quanto anticipa il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.La crescita è sempre determinata dal settore dei(+437 mila), in particolare quello Leisure e Ricettività (+169 mila) e da quelli dei Trasporti ed utilities (+92 mila) e Professional & Business (+83 mila). Nel settorei nuovi posti di lavoro sono saliti di 49 mila unità, mentre in quello dellec'è un aumento di 32 mila.Hotel, ristoranti, bar e simili hanno "le maggiori opportunità di migliorare poiché l'economia continua a riaprire gradualmente e il vaccino è reso sempre più disponibile", ha affermato, capo economista di ADP. "Continuiamo a seguire da vicino i settori più colpiti, ma si stanno gettando le basi per un ulteriore impulso al ritmo mensile delle assunzioni nei mesi a venire"., le piccole imprese hanno registrato un forte aumento degli occupati (+174 mila), mentre le imprese di medie dimensioni registrano un incremento di 188 mila e l'industria di grandi dimensioni di 115 mila.