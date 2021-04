Eni, accordo con BNL-BNP Paribas per riqualificazione energetica condomini

BNP Paribas

Eni

(Teleborsa) -, società di factoring del gruppo, hanno stretto un accordo cone Harley&Dikkinson, nella veste diper sostenere le imprese che aderiscono a CappottoMio, il servizio di Eni gas e luce finalizzato allae alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari.BNL dà la possibilità alle imprese partner di Eni gas e luce, aderenti a CappottoMio, di accedere ae facilitazioni creditizie, a supporto dei lavori da effettuare e dei servizi previsti. Grazie a Ifitalia sarà inoltre possibile rendere liquido il credito d'imposta attraverso il cosiddetto reverse factoring."Con questo accordo, Eni gas e luce intende fornire un ulteriore supporto alle imprese partner di CappottoMio per agevolarle nella realizzazione di interventi di efficienza energetica o di riqualificazione sismica di un edificio, a ulteriore garanzia di qualità per il cliente", ha commentato"Come BNL-BNP Paribas crediamo che fare sistema, ancor più in un momento così delicato, sia un fattore ad alto valore aggiunto per il rilancio dell'economia e per una ripartenza il più rapida possibile in ogni campo", ha aggiunto