Accordo tra Facebook e startup milanese: processo estinto

Facebook

(Teleborsa) -e la società lombarda di sviluppo software Business Competence hanno trovato un "" che ha fatto dichiarare "estinto" il processo in corso da parte della Cassazione. A gennaio il colosso di Menlo Park era stato condannato dalla Corte d'Appello di Milano a risarcire la società italiana conSecondo i giudici italiani, Facebook aveva copiato (con l'applicazione) a Business Competence una app che consente agli utenti di individuare negozi, locali, ristoranti di loro interesse e vicini.Nel decreto depositato oggi dalla Prima sezione civile della Suprema Corte si rileva che nel 2018 la "Facebook Inc, la Facebook Ireland e la Facebook Italy, hanno impugnato la sentenza pubblicata in data 16 aprile 2018 dalla Corte di Appello di Milano" e che la Business Competence "ha resistito con controricorso". Il decreto prosegue sottolineando che le società sopra citate hanno "dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo che definiva la controversia condelle spese di lite" e che "hanno rinunciato al ricorso".