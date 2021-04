Commercialisti, Moretta: "Pronti ad aiutare teatri e associazioni culturali colpiti da effetti Covid"

(Teleborsa) - "Gli effetti della pandemia globale si stanno manifestando anche nelle attività di servizi rivolte al pubblico come quelli offerti da teatri, associazioni culturali, fondazioni, circoli ricreativi e sportivi, che sono state congelate dai vari decreti emanati al fine di contenere i contagi. La preoccupazione è che le difficoltà attuali siano solo l'inizio di altri effetti potenzialmente devastanti che bisogna evitare utilizzando gli strumenti che la legge ci mette a disposizione e, nel caso specifico, la Legge n. 3/2012, conosciuta come 'legge salva suicidi'. Siamo pronti ad aiutare chi è in difficoltà in maniera concreta per evitare che la disperazione possa prendere il sopravvento". È quanto ha annunciato"Tutelare il tessuto economico-culturale della città di Napoli è una nostra priorità. La Legge – spiega– offre la possibilità ai soggetti non fallibili (tra cui imprese minori, aziende agricole e consumatori) di proporre una riduzione e una dilazione di debiti, nel rispetto delle norme a tutela dei creditori, così da favorire il risanamento e la prosecuzione delle attività"."Per arginare gli effetti della pandemia da Covid-19 la parola d'ordine – afferma– è 'prevenzione'. E, come per le malattie del corpo e della mente ci si rivolge a un medico, per le attività economiche in crisi è necessario l'intervento di un dottore commercialista"."Medì è dotato di professionisti specializzati e di consolidata esperienza per la soluzione delle conseguenze derivanti dalla crisi da sovraindebitamento. L'organizzazione – sottolineaaccreditato presso il Ministero della Giustizia – è in grado di offrire a chi opera nel territorio della città di Napoli una informativa volta ad illustrare le opportunità derivanti dalle norme, mettendo quindi a disposizione la struttura ed i professionisti per l'individuazione delle possibili soluzioni da adottare per un tempestivo intervento in caso di necessità"."In un periodo storico così particolare, dove si registrano difficoltà economico-finanziarie da parte di consumatori e micro imprenditori, – sottolinea Izzo in merito all'indicazione dei costi per chi vuole accedere a una prima assistenza – abbiamo deciso di offrire un 'pronto intervento' presso lo sportello di Medì, senza alcun onere per il richiedente. Sarà sufficiente prenotarsi alla posta elettronica: commissione.occ@odcec.napoli.it.".