Saipem, cambio al vertice: Eni propone Francesco Caio come AD

Saipem

Eni

(Teleborsa) - Si prospetta un cambio dei, dopo che il tandeme CDP Industria (che insieme controllano oltre il 43% della società) ha proposto(l'attuale presidente) come nuovo amministratore delegato ecome nuovo presidente.In virtù delin essere fra le due società, Eni e CDP Industria hanno presentato unain vista dell'assemblea degli azionisti di Saipem convocata per il prossimo 30 aprile. Per il CdA sono stati individuati i seguenti nomi: Silvia Merlo (indipendente), Francesco Caio, Alessandra Ferone, Pier Francesco Ragni, Marco Reggiani, Paola Tagliavini (indipendente)."Francesco Caio è il candidato in possesso delleper la nomina come amministratore delegato della società", si legge in una nota, dove si propone anche Silvia Merlo come presidente del consiglio di amministrazione.Eni e CDP Industria chiederanno inoltre all'assemblea didegli amministratori, proponendo, pertanto, di determinare la retribuzione annua lorda spettante a ciascun amministratore (incluso il presidente) in 60.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.