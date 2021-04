Cina, PMI Caixin servizi marzo sale a 54,3 punti

(Teleborsa) - Confermata la ripresa dell'economia cinese, con il settore terziario che riprende a crescere a un ritmo più sostenuto. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è salito a quotadai 51,5 precedenti, confermandosi per l'undicesimo mese consecutivo sopra la soglia chiave dei 50 punti, oltre la quale si segnala una espansione dell'attività.Il dato è il migliore degli ultimi tre mesi ed è sostenuto da un balzo dei nuovi ordini, anch'essi ai massimi da tre mesi. Tuttavia, le nuove attività per l'esportazione sono diminuite leggermente, suggerendo che la ripresa è stata in gran parte guidata da unaNel frattempo, l'per quanto riguarda le prospettive a 12 mesi ha raggiunto il suo massimo da oltre un decennio nella speranza di una forte ripresa dalla pandemia.Ilsale così adai 51,7 precedenti. La ripresa è stata guidata da un aumento più netto dell'attività dei servizi, poiché la crescita della produzione manifatturiera è stata leggermente più lenta di quella registrata a febbraio.