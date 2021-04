Maire Tecnimont accelera al rialzo su annuncio contratto in Nigeria

Maire Tecnimont

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,96% allungando i guadagni della prima parte della seduta.A fare d assist al titolo contribuisce l'annuncio che il gruppo di ingegneria si è aggiudicato un nuovo contratto da 1,5 miliardi di dollari in Nigeria L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,705 Euro e primo supporto individuato a 2,595. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,815.