Francia, Le Maire: "Continueremo a sostenere in modo massiccio il trasporto aereo"

Air France-KLM

(Teleborsa) - "Continueremo a sostenere in modo massiccio e durevole il settore del, le piccole e medie imprese che lavorano nel settore, l'industria aerospaziale, Airbus e l'intera industria francese". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese,, in un discorso al Senato.Le parole di Le Maire seguono ladi euro arrivata ieri per, con lo Stato francese che ha deciso di raddoppiare la sua quota nel capitale della compagnia aerea. Ora controlla quasi il 30%.Tra le concessioni che la compagnia ha dovuto fare per avere l'ok della Commissione europea c'è la rinuncia a un massimo di 18 diritti di decollo e atterraggio (slot) all'aeroporto di Parigi-Orly. A questo riguardo il ministro ha sottolineato che il governo si assicurerà che, ovvero a chi taglia retribuzioni e diritti dei lavoratori.Le Maire si è anche soffermato sull'importanza dil'intero settore aereo. In particolare, ha reso noto che è stato chiesto ad Air France di eliminare tutti i collegamenti con le città in cui esiste un'che impiega meno di 2-2,5 ore.