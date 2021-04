Unieuro, Iliad entra nel capitale e diventa primo azionista

Unieuro

(Teleborsa) - Iliad ha acquisito, attraverso Iliad Holding e Iliad S.a., una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di, leader italiano nella distribuzione di materiale elettronico ed elettrodomestico."Siamo felici di entrare nel capitale di Unieuro per accompagnarli nella loro crescita a lungo termine. Apprezziamo la squadra Unieuro e condividiamo con loro valori fondamentali: una costante volontà di innovare, un forte spirito imprenditoriale e una vera attenzione alla qualità della relazione con gli utenti e i consumatori", ha affermato Benedetto Levi, Ceo Iliad Italia.L'ingresso "di un nuovo e prestigioso azionista, che ha dichiarato di voler accompagnare la Società nella propria crescita di lungo termine e con il quale abbiamo già in essere una relazione commerciale di successo - commenta Unieuro in una nota - è un'ulteriore testimonianza dell'interesse del mercato nei confronti di Unieuro, generato dalla qualità del lavoro svolto e dalle prospettive di crescita futura". In qualità di public company Unieuro "dà il benvenuto a iliad Italia confermando la propria determinazione a continuare il percorso di creazione di valore a beneficio di tutti gli azionisti".L'operatore telefonico francese diventa il primo azionista di Unieuro davanti all'asset manager transalpino Amundi, titolare del 6% circa del capitale.